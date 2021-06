Concert de Musique Baroque: Lyra Présente « Mad’in France » Prayssac, 12 juin 2021-12 juin 2021, Prayssac.

Concert de Musique Baroque: Lyra Présente « Mad’in France » 2021-06-12 17:00:00 17:00:00 – 2021-06-12 18:30:00 18:30:00 Le Théron haut Château du Théron

Prayssac 46220

Au répertoire de cet ensemble de six amis: Lully, Rameau, Du Mont, Montéclair, Clérambault, Boismortier, Corrette et Madin. Les compositeurs français des XVIIe et XVIIIe siècle sont aussi riches que méconnus. Lyra propose une furtive immersion musicale chez ces huit compositeurs baroques mad’in France !!

Le château du Théron ouvre exceptionnellement ses portes pour un concert de musique baroque

jeanpierrenizet@gmail.com +33 6 83 07 05 74

centre culturel du Théron