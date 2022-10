Concert de Musique Baroque Kerlouan Kerlouan Catégories d’évènement: Finistre

Kerlouan

Concert de Musique Baroque Kerlouan, 23 octobre 2022, Kerlouan. Concert de Musique Baroque

Rue Saint Brévalaire Église Saint Brévalaire Kerlouan Finistre Église Saint Brévalaire Rue Saint Brévalaire

2022-10-23 18:00:00 – 2022-10-23 19:30:00

Église Saint Brévalaire Rue Saint Brévalaire

Kerlouan

Finistre L’ensemble Galatea Consort interprétera des œuvres de Bach , Telemann et Marin Marais . Natalia Timofeeva sera à la viole de gambe et au violoncelle et Thierry Runarvot à la contrebasse chmk29890@gmail.com +33 6 50 85 32 40 Église Saint Brévalaire Rue Saint Brévalaire Kerlouan

dernière mise à jour : 2022-10-01 par

Détails Catégories d’évènement: Finistre, Kerlouan Autres Lieu Kerlouan Adresse Kerlouan Finistre Église Saint Brévalaire Rue Saint Brévalaire Ville Kerlouan lieuville Église Saint Brévalaire Rue Saint Brévalaire Kerlouan Departement Finistre

Kerlouan Kerlouan Finistre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/kerlouan/

Concert de Musique Baroque Kerlouan 2022-10-23 was last modified: by Concert de Musique Baroque Kerlouan Kerlouan 23 octobre 2022 Finistre Kerlouan Rue Saint Brévalaire Église Saint Brévalaire Kerlouan Finistre

Kerlouan Finistre