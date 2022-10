Concert de musique baroque Janzé Janzé Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Janzé

Concert de musique baroque Janzé, 8 octobre 2022, Janzé. Concert de musique baroque

Eglise du Sacré-Coeur Rue abbé Michel Sourdin Janzé Ille-et-Vilaine Roche aux Fées Communauté Rue abbé Michel Sourdin Eglise du Sacré-Coeur

2022-10-08 – 2022-10-08

Rue abbé Michel Sourdin Eglise du Sacré-Coeur

Janzé

Ille-et-Vilaine Janzé L’association « Janzé Histoire et Patrimoine » vous propose un concert de musique baroque, interprété par l’ensemble Adagio Espressivo, au profit de la restauration de l’Église de Janzé.

Nous vous accueillons à partir de 20h15, au niveau de la grande porte.

Durée du concert : 1h00

Participation libre à l’issue du concert. janzehistoireetpatrimoine@gmail.fr +33 000000000 http://www.janzehistoireetpat.wixsite.com/35150 Rue abbé Michel Sourdin Eglise du Sacré-Coeur Janzé

dernière mise à jour : 2022-10-03 par Roche aux Fées Communauté

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Janzé Autres Lieu Janzé Adresse Janzé Ille-et-Vilaine Roche aux Fées Communauté Rue abbé Michel Sourdin Eglise du Sacré-Coeur Ville Janzé lieuville Rue abbé Michel Sourdin Eglise du Sacré-Coeur Janzé Departement Ille-et-Vilaine

Janzé Janzé Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/janze/

Concert de musique baroque Janzé 2022-10-08 was last modified: by Concert de musique baroque Janzé Janzé 8 octobre 2022 Eglise du Sacré-Coeur Rue abbé Michel Sourdin Janzé Ille-et-Vilaine Roche aux Fées Communauté ille-et-vilaine Janzé

Janzé Ille-et-Vilaine