Concert de musique baroque « Furiosi Galantes » Sauveterre, 15 juillet 2022, Sauveterre.

Concert de musique baroque « Furiosi Galantes »

Eglise Saint-Jacques SAUVETERRE

2022-07-15 18:00:00 – 2022-07-15

EUR 35 50 Le concert du vendredi 15 juillet est programmé dans la très belle église baroque de Sauveterre

Au programme de ces concerts : celui du disque en train d’être enregistré. Intitulé « Dolce Pupillo ».

L’album réunira douze airs et duos inédits à l’enregistrement (dont un écrit de la main de Farinelli) et diverses pièces instrumentales, elles aussi inédites.

Toutes ces œuvres ont été découvertes dans divers fonds d’archives italiennes par Luan Góes. Quelques airs célèbres du répertoire, plus connus du public, sont également prévus. Ce répertoire entend mettre en avant les relations « maître-disciple » ayant existé dans le monde du chant baroque de l’école italienne. Pour incarner ce rapport, le projet fait appel à la contralto italienne Sonia Prina dont le contre-ténor et jeune chef Luan Góes se veut le disciple.

Les Furiosi Galantes est le nom de l’ensemble vocal et instrumental que le contre-ténor brésilien Luan Góes va diriger à travers l’Europe. Cet ensemble musical à géométrie variable, de 2 à 24 interprètes, a son siège à Plaisance-du-Gers.

Ensemble baroque, il se veut l’apôtre de la folie du baroque italien tout autant que du baroque français empreint de la philosophie des lumières. Une « fusion baroque » dont le Val d’Adour aura la primeur.

Les Furiosi Galantes proposent deux concerts de musique baroque à l’occasion du premier enregistrement de ce jeune ensemble vocal et instrumental que dirige le contre-ténor Luan Góes. La contralto italienne Sonia Prina parraine ce projet et participera à l’enregistrement et au concert.

lesfuriosigalantes@gmail.com +33 5 62 69 30 25 https://www.helloasso.com/associations/les-furiosi-galantes/evenements/sauveterre

