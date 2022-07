Concert de musique baroque et classique Loctudy Loctudy Catégories d’évènement: Finistère

Finistère Le Kammerensemble Cologne est de retour !

Un rendez vous unique avec les plus belles musiques de Mozart, Bach, Caccini, Pachelbel, Vivaldi, Telemann, Gluck, Massenet… « Musique classique pour tout le monde » telle est la devise de l’Ensemble de Cologne. Depuis sa fondation en 1981 à Cologne, des générations de musiciens ont été formés au Kammerensemble Cologne qui, en termes de musicalité, sont sans précédent dans le monde. Le Kammerensemble Cologne réunit des musiciens doués qui ont une passion commune: le plaisir de jouer en musique de chambre ainsi que de prendre des responsabilités de soliste. Peu importe pour nos musiciens qu’ils jouent dans une petite église de village, en plein air, dans la cathédrale de Cologne ou à l’Opéra de Sydney, leur enthousiasme est toujours le même. Le fondateur et le chef de l’ensemble le contrebassiste Kurt Schlarbaum est un musicien engagé, qui s’occupe de la programmation et de l’organisation sans le moindre soutien financier public ou privé. Le Kammerensemble Cologne donne environ 300 concerts par an dans le monde entier: Allemagne, France, Espagne, Grande-Bretagne, Irlande, Hongrie, Suisse, Autriche, États-Unis, Canada, Nouvelle-Zélande, Australie, Corée du Sud… Partout où il se produit, le Kammerensemble Cologne sait communiquer la joie et soulever l’enthousiasme des mélomanes du monde entier. Les billets peuvent également être achetés sur place à l’église 1h avant le début du concert +33 6 19 41 58 52 Le Kammerensemble Cologne est de retour !

