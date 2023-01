Concert de musique baroque « Ensemble Escapade » Bibliothèque Rainer Maria Rilke, 25 février 2023, Paris.

Le samedi 25 février 2023

de 18h00 à 19h30

. gratuit

Concert de musique baroque, Ensemble « Escapade »

Oeuvres de Bach, Vivaldi, Purcell, etc. pour voix, flûtes, violon et violes de gambe, théorbe, clavecin, et percussions.

L’ensemble Escapades est né en septembre 2007 d’une longue amitié musicale, forgée autour d’une passion commune des musiques vocales et instrumentales du XVIe au XVIIIe siècle. Notre travail d‘interprétation sur des instruments anciens cherche à faire revivre la richesse sonore et le contraste des émotions propres à la Renaissance et à l‘époque baroque.

Bibliothèque Rainer Maria Rilke 88 Ter boulevard de Port-Royal 75005 Paris

Contact : https://www.ensemble-escapades.fr/ 01 56 81 70 70 bibliotheque.rainer-maria.rilke@paris.fr

