Concert de musique baroque en Trio Église Saint-Pierre-ès-Liens, 19 septembre 2021, Montiers-sur-Saulx.

Concert de musique baroque en Trio

Église Saint-Pierre-ès-Liens, le dimanche 19 septembre à 16:00

### À l’occasion de ce week-end patrimonial, passez un moment musical, convivial et culturel autour de l’orgue Didier Van Caster avec un programme baroque : voix, trompette, piano et orgue. En compagnie des artistes brillants, André GUIOT (Trompette), Sophie NORTON (voix et clavier) et Sonia KARAPEYTIAN, pianiste, voyage dans l’époque baroque par de la musique instrumentale et vocale. Au programme : des compositeurs et oeuvres plus ou moins connues! Pleins de surprises ! Vous pourrez également comptempler les richesses de l’église romane Saint-Pierre-ès-Liens de Montiers-sur-Saulx ainsi que les beautés du patrimoine local comme la chapelle Saint-Sébastien, la tour du château, le lavoir, la Saulx et les puits puis les vannages et biefs !

Gratuit. Entrée libre. Consignes sanitaires : gel hydroalcoolique à l’entreé et port du masque, contrôle du pass sanitaire.

À l’occasion de ce week-end patrimonial, passez un moment musical, convivial et culturel autour de l’orgue Didier Van Caster avec un programme baroque : voix, trompette, piano et orgue.

Église Saint-Pierre-ès-Liens Rue de Verdun, 55290 Montiers-sur-Saulx Montiers-sur-Saulx Meuse



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:30:00