La voix de Marie : concert de musique sacrée autour des compositeurs Vivaldi, Pergolèse, Häendel avec Claire Lefilliâtre (soprano) et la compagnie lyrique Les Epopées dirigée par Stéphane Fuguet. Ce concert se déroule dans l’église Saint-Etienne de Briare. Concert de musique baroque Eglise Saint-Etienne Briare Place de la Liberté, Briare Briare

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-24T17:00:00 2021-10-24T19:00:00

Lieu Eglise Saint-Etienne Briare Adresse Place de la Liberté, Briare Ville Briare