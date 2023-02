Concert de musique baroque – Eglise de Blanot (Côte d’Or) église St Andoche et St Thyrse Blanot Blanot Catégories d’Évènement: Blanot

Nous accueillons 3 musiciens pour un concert de musique baroque.

Paulo Castrillo, violon baroque, Nicolas Mackowiak, clavecin et Manon Chapelle, viole de gambe proposent un programme original reprenant le Premier Livre de Sonates pour le Violon et la Basse publié en 1707 par Charles-François-Grégoire de la Ferté, l’un des 24 Violons du Roy.

Le clavecin et la viole de gambe résonnant pour la première fois dans l'église de Blanot, Nicolas Mackowiak interprètera aussi une pièce pour clavecin de Louis Marchand (1669-1732) et Manon Chapelle une pièce pour viole de gambe de Marin Marais (1656-1728).

