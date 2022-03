Concert de musique baroque dans le parc du château des Brétignolles Château des Brétignolles Anché Catégories d’évènement: Anché

Indre-et-Loire

Concert de musique baroque dans le parc du château des Brétignolles

Château des Brétignolles, 11 juin 2022, Anché.

Château des Brétignolles, le samedi 11 juin à 18:00

concert de musique baroque dans le parc du château. Petite restauration et buvette, ou bien apportez votre pique-nique. En cas d’intempérie le concert sera reporté. ** Les accès aux manifestations sont soumis aux tarifs d’admission du domaine, sauf mention contraire ** Tarifs: 7 euros / 5 euros (-18 ans, étudiant, chômeur) / gratuit (-12 ans, PMR) Date: Samedi 11 juin à partir de 19h Adresse: D760 – 1 route de Chinon, 37500 Anché (entre Anché et Sazilly)

Château des Brétignolles 1 Route de Chinon, 37500 Anché

2022-06-11T18:00:00 2022-06-11T21:00:00

