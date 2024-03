Concert de Musique aux sources Espace Culturel, Désaignes (07), samedi 8 juin 2024.

Concert de Musique aux sources avec Clume Samedi 8 juin, 19h30 Espace Culturel, Désaignes (07) 8

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-08T19:30:00+02:00 – 2024-06-08T23:30:00+02:00

Fin : 2024-06-08T19:30:00+02:00 – 2024-06-08T23:30:00+02:00

Trio de chants à danser

Clume réécrit et compose des chants en occitan et en français en s’inspirant du mouvement, des mots et des danses trads.

● Lucile Guirimand : chant / pieds / corps / tom ● Anouck Alarcon : chant / claps / street can drum ● Jessy Ragey : chant / pieds / claps / street can drum / tambourin italien

https://www.youtube.com/watch?v=iOz4mjnUYdQ&pp=ygUFY2x1bWU%3D

Espace Culturel, Désaignes (07) Village

