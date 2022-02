Concert de musique argentine avec le Duo Buenos Aeres Crest-Voland Crest-Voland Catégories d’évènement: Crest-Voland

Savoie

Concert de musique argentine avec le Duo Buenos Aeres Crest-Voland, 16 février 2022, Crest-Voland. Concert de musique argentine avec le Duo Buenos Aeres Eglise de la Nativité de Notre Dame de Crest Voland Chef Lieu Crest-Voland

2022-02-16 20:00:00 20:00:00 – 2022-02-16 Eglise de la Nativité de Notre Dame de Crest Voland Chef Lieu

Crest-Voland Savoie Crest-Voland EUR 8 8 Après leur superbe prestation à l’opéra de Lyon, les deux virtuoses : Eric Franceries à la guitare et Jérémy Vannereau au bandonéon, nous ferons partager leur passion du Tango Argentin et du répertoire d’Astor Piazzolla, pour un moment d’émotion en direct info@crestvoland-cohennoz.com +33 4 79 31 62 57 Eglise de la Nativité de Notre Dame de Crest Voland Chef Lieu Crest-Voland

