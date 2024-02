Concert de Musique Ancienne Sacré Schütz Bénévent-l’Abbaye, dimanche 10 mars 2024.

Concert de Musique Ancienne Sacré Schütz Bénévent-l'Abbaye

Les chanteurs du Madrigal seront rejoints pas les choristes de l’Ensemble Vocal de Guéret, dirigé aujourd’hui par Marie-Christine Josset, pour le final du concert. Les parties instrumentales seront assurées par des étudiants et des professeurs spécialisés du département de musique ancienne du conservatoire de Limoges, en présence des saqueboutiers Emmanuel Lécorché, Stéphane Muller et Franck Poitrineau, associés au projet. Quant au continuo, au centre du dispositif instrumental, il sera dignement servi par le gambiste Etienne Mangot et l’organiste Olivier Grodecoeur, également éminents spécialistes et professeurs au Conservatoire de Limoges. Le tout est placé sous la direction de Jean-Christophe Gauthier, ancien directeur du Conservatoire Emile Goué.

Le programme comporte un échantillon des plus belles oeuvres d’Heinrich Schütz, compositeur allemand essentiel du XVIIè siècle. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-10 16:30:00

fin : 2024-03-10

1 Place Saint-Barthélemy

Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine

