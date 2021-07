Concert de musique ancienne Plouha, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, Plouha.

Concert de musique ancienne 2021-07-25 20:30:00 – 2021-07-25 22:30:00

Plouha Côtes d’Armor

Organisé par Les Estivales de la Corderie avec le concours de la ville de Plouha et de l’association des amis de la chapelle de Kermaria. Concert de musique ancienne aux tonalités baroques des 17e et 18e siècles. Les musiciens Émilie Yaouank à la harpe renaissance et Jean-Luc Tamby aux luths, proposeront un programme d’œuvres rarement jouées, extraites des manuscrits écossais Skene et Straloch et du répertoire français pour luth baroque.

A la chapelle de Kermaria, participation libre.

Ce concert s’inscrit dans le cadre de la mise en valeur du patrimoine architectural de Plouha ; les dons recueillis iront à l’association Les Amis de la chapelle de Kermaria.

+33 6 17 49 10 68

