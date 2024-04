Concert de musique ancienne Chapelle de Kersaint Landunvez, mercredi 17 juillet 2024.

Concert de musique ancienne Chapelle de Kersaint Landunvez Finistère

Un concert de musique ancienne (Bach, Schein) est proposé le mercredi 17 juillet 2024 à 20h30 dans le magnifique cadre de la chapelle de Kersaint (Landunvez) par l’ensemble Fiamma et Foco. Le quatuor -orgue positif, flûte, sacqueboute, voix s’attache à faire découvrir un magnifique Bach et non moins sublime Schein au travers d’un ensemble de compositions trop rarement jouées. .

Début : 2024-07-17 20:30:00

fin : 2024-07-17 22:00:00

Chapelle de Kersaint 2 place Sainte Haude

Landunvez 29840 Finistère Bretagne

