Concert de musique ancienne Guégon Guégon Catégories d’évènement: 56120

Guégon

Concert de musique ancienne Guégon, 24 juin 2022, Guégon. Concert de musique ancienne Guégon

2022-06-24 – 2022-06-24

Guégon 56120 Chansons au luth et à la vièle du Moyen Age à l’époque baroque par Jeanne-Marie Gilbert : chant, luth, guiterne et vièle. A 20h. +33 6 83 11 82 93 http://www.volutes.net/ Chansons au luth et à la vièle du Moyen Age à l’époque baroque par Jeanne-Marie Gilbert : chant, luth, guiterne et vièle. A 20h. Guégon

dernière mise à jour : 2022-05-25 par

Détails Catégories d’évènement: 56120, Guégon Autres Lieu Guégon Adresse Ville Guégon lieuville Guégon Departement 56120

Guégon Guégon 56120 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guegon/

Concert de musique ancienne Guégon 2022-06-24 was last modified: by Concert de musique ancienne Guégon Guégon 24 juin 2022 56120 Guégon

Guégon 56120