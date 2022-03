Concert de musique ancienne Église Romane de Metz-le-Comte Metz-le-Comte Catégories d’évènement: Metz-le-Comte

Concert de musique ancienne

Église Romane de Metz-le-Comte, le samedi 28 mai à 20:00

Église Romane de Metz-le-Comte, le samedi 28 mai à 20:00

Jeanne-Marie Anglès et l’Ensemble le Promenoir présente leur programme : Conte de Printemps. l’ensemble Le Promenoir construit des parcours originaux à travers les répertoires musicaux du XVIe au XVIIIe siècle. Église Romane de Metz-le-Comte Metz Metz-le-Comte Moselle

