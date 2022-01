Concert de musique à Saint André de Cubzac Saint-André-de-Cubzac Saint-André-de-Cubzac Catégories d’évènement: Gironde

Saint-André-de-Cubzac

Concert de musique à Saint André de Cubzac Saint-André-de-Cubzac, 5 février 2022, Saint-André-de-Cubzac. Concert de musique à Saint André de Cubzac Saint-André-de-Cubzac

2022-02-05 17:00:00 – 2022-02-05

Saint-André-de-Cubzac Gironde Saint-André-de-Cubzac EUR Notre prochain concert aura lieu le samedi 5 février à 17h, à l’église de St André de Cubzac, en compagnie de la Chorale Mélodia de Cubzac les Ponts. Notre prochain concert aura lieu le samedi 5 février à 17h, à l’église de St André de Cubzac, en compagnie de la Chorale Mélodia de Cubzac les Ponts. +33 5 57 43 64 80 Notre prochain concert aura lieu le samedi 5 février à 17h, à l’église de St André de Cubzac, en compagnie de la Chorale Mélodia de Cubzac les Ponts. Mr Besson

Saint-André-de-Cubzac

dernière mise à jour : 2022-01-28 par Bourg Cubzaguais Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Saint-André-de-Cubzac Autres Lieu Saint-André-de-Cubzac Adresse Ville Saint-André-de-Cubzac lieuville Saint-André-de-Cubzac Departement Gironde

Saint-André-de-Cubzac Saint-André-de-Cubzac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-andre-de-cubzac/

Concert de musique à Saint André de Cubzac Saint-André-de-Cubzac 2022-02-05 was last modified: by Concert de musique à Saint André de Cubzac Saint-André-de-Cubzac Saint-André-de-Cubzac 5 février 2022 Gironde Saint-André-de-Cubzac

Saint-André-de-Cubzac Gironde