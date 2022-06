Concert de musique

Concert de musique, 27 juillet 2022, . Concert de musique



2022-07-27 – 2022-07-27 « Les plus beaux concerts slaves » par Valéry ORLOV (chant lyrique et musiciens). Organisé par la paroisse d’Etables-sur-Mer. « Les plus beaux concerts slaves » par Valéry ORLOV (chant lyrique et musiciens). Organisé par la paroisse d’Etables-sur-Mer. dernière mise à jour : 2022-06-23 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville