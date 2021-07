Sorèze Abbaye-école de Sorèze Sorèze, Tarn Concert de Musicatreize Abbaye-école de Sorèze Sorèze Catégories d’évènement: Sorèze

« Les Douze lettres à Élise » Douze hommages à Beethoven pour 12 voix, piano et accordéon Roland Hayrabedian, direction Musicatreize a demandé à 12 compositeurs d’écrire douze « Lettres à Élise »… 12 compositeurs venus de Tel Aviv, Moscou, Buenos Aires, Paris, Hanovre se joignent… Douze esthétiques, douze pensées musicales, unis autour d’un compositeur : Ludwig van Beethoven. Co commanditaires des œuvres : Musicatreize / Cité de la voix de Vézelay / Philharmonie de Paris. Concert en collaboration avec les éléments / Centre d’Art Vocal-Occitanie.

Places limitées. Réservation conseillée au 05.63.50.86.38. Programme complet et billetterie en ligne : www.cite-de-soreze.com/festival. Tarif plein : 20€ / Tarif partenaire : 18€ / Tarif réduit : 14€

12 compositeurs, 12 esthétiques, 12 pensées musicales unis autour d'un compositeur : Ludwig van Beethoven. Un hommage qui vous permettra de découvrir cette création composée de 12 « Lettres à Élise ».

