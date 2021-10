Concert de MOUEZH PAOTRED BREIZH à l’église de Plougasnou Plougasnou, 31 octobre 2021, Plougasnou.

Concert de MOUEZH PAOTRED BREIZH à l’église de Plougasnou 2021-10-31 16:00:00 – 2021-10-31 17:30:00 Place du Général Leclerc Eglise Saint Pierre

Plougasnou Finistère Plougasnou

MOUEZH PAOTRED BREIZH, la voix des hommes de Bretagne

Chants traditionnels bretons & gallois

Chants de Noël

Depuis 25 ans, Mouezh Paotred Breizh, chœur d’hommes de 50 chanteurs amateurs, fait vivre et rayonner la culture bretonne à travers le chant choral polyphonique breton à quatre voix, sous la direction de Jean-Marie Airault, avec accompagnement de musiciens traditionnels.

La langue bretonne, richesse culturelle, est l’élément fort de l’identité du chœur qui contribue à la préserver et à la faire connaître en Bretagne, en France et à l’étranger.

Son répertoire, alliant tradition et modernité, est composé de chants traditionnels de Bretagne et du Pays de Galles honorant des traducteurs ou poètes traditionnels, des compositeurs et arrangeurs bretons, des mélodies des autres pays celtes, et s’ouvre aux jeunes compositeurs.

En 2019 Mouezh Paotred Breizh a reçu le titre de Champion de Bretagne des chorales d’expression bretonne.

reynard@orange.fr +33 7 86 36 81 92

