Concert de MOSCOW DEATH BRIGADE + 1ère partie : Nobody’s Straight Alençon, 14 avril 2022, Alençon.

Concert de MOSCOW DEATH BRIGADE + 1ère partie : Nobody’s Straight Alençon

2022-04-14 20:30:00 – 2022-04-14

Alençon Orne

MOSCOW DEATH BRIGADE est un groupe de techno/rap/punk de Russie qui joue du « Circle Pit Hip-Hop » : un mélange unique et agressif de musique électronique, de punk et rap hardcore, imprégnés de street culture et parfumés d’un message social contre la guerre, le racisme et d’autres formes de discrimination.

Depuis 2008, avec leurs cagoules et leurs tenues streetwear, ces rappeurs et graffeurs de Moscou ont pris pour habitude de mélanger les genres et de rassembler les sous-cultures entre elles. Les cagoules noires permettent de se préserver d’éventuelles attaques car faire partie de la scène underground en Russie signifie risquer sa vie.

Le groupe s’est forgé une solide réputation sur scène en Europe, avec de nombreux concerts à guichets fermés. MDB a sorti son 3e album studio « Bad Accent Anthems » en 2020. Les deux MC rappent à toute vitesse en anglais ou russe sur des rythmes punk et hardcore qui côtoient les guitares heavy metal et les productions électroniques.

NOBODY’S STRAIGHT : Metal HardCore

Depuis 2007, NOBODY’S STRAIGHT, le groupe alençonnais évoluant dans un style Hardcore aux influences Punk et Metal avec un chant en français, écume les scènes régionales et nationales avec des références telles que Suicidal Tendencies, Lofofora, Tagada Jones, Dagoba, Punish Yourself…

En 2020 un nouveau line up voit le jour pour le 3ème album du groupe, « Transition », sorti en septembre 2021, mixé par Jocke Skog (Clawfinger) et masterisé par Logan Mader (Gojira, Soulfly). Ça sonne propre, rapide, du hardcore solide et sans concession. Une cavalcade maîtrisée de fûts martelés et de guitares agressives : un régal de puissance. Le tout est porté par un chant rageur clamant les textes avec conviction. Mais l’album n’est pas que rage, évitant le côté monolithique en variant le ton, ce qui permet de pleinement profiter des textes d’où ressort une forte colère. NOBODY’S STRAIGHT nous appelle à retrouver un esprit de révolte, nous incitant à nous battre et avancer.

MOSCOW DEATH BRIGADE est un groupe de techno/rap/punk de Russie qui joue du « Circle Pit Hip-Hop » : un mélange unique et agressif de musique électronique, de punk et rap hardcore, imprégnés de street culture et parfumés d’un message social contre…

infos@laluciole.org +33 2 33 32 83 33 https://www.laluciole.org/

MOSCOW DEATH BRIGADE est un groupe de techno/rap/punk de Russie qui joue du « Circle Pit Hip-Hop » : un mélange unique et agressif de musique électronique, de punk et rap hardcore, imprégnés de street culture et parfumés d’un message social contre la guerre, le racisme et d’autres formes de discrimination.

Depuis 2008, avec leurs cagoules et leurs tenues streetwear, ces rappeurs et graffeurs de Moscou ont pris pour habitude de mélanger les genres et de rassembler les sous-cultures entre elles. Les cagoules noires permettent de se préserver d’éventuelles attaques car faire partie de la scène underground en Russie signifie risquer sa vie.

Le groupe s’est forgé une solide réputation sur scène en Europe, avec de nombreux concerts à guichets fermés. MDB a sorti son 3e album studio « Bad Accent Anthems » en 2020. Les deux MC rappent à toute vitesse en anglais ou russe sur des rythmes punk et hardcore qui côtoient les guitares heavy metal et les productions électroniques.

NOBODY’S STRAIGHT : Metal HardCore

Depuis 2007, NOBODY’S STRAIGHT, le groupe alençonnais évoluant dans un style Hardcore aux influences Punk et Metal avec un chant en français, écume les scènes régionales et nationales avec des références telles que Suicidal Tendencies, Lofofora, Tagada Jones, Dagoba, Punish Yourself…

En 2020 un nouveau line up voit le jour pour le 3ème album du groupe, « Transition », sorti en septembre 2021, mixé par Jocke Skog (Clawfinger) et masterisé par Logan Mader (Gojira, Soulfly). Ça sonne propre, rapide, du hardcore solide et sans concession. Une cavalcade maîtrisée de fûts martelés et de guitares agressives : un régal de puissance. Le tout est porté par un chant rageur clamant les textes avec conviction. Mais l’album n’est pas que rage, évitant le côté monolithique en variant le ton, ce qui permet de pleinement profiter des textes d’où ressort une forte colère. NOBODY’S STRAIGHT nous appelle à retrouver un esprit de révolte, nous incitant à nous battre et avancer.

Alençon

dernière mise à jour : 2022-01-12 par LA LUCIOLE