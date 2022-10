CONCERT DE MORGANE M. : PIANO-VOIX Lodève Lodève Catégories d’évènement: Hrault

Lodève

CONCERT DE MORGANE M. : PIANO-VOIX Lodève, 15 octobre 2022, Lodève. CONCERT DE MORGANE M. : PIANO-VOIX

11 Boulevard Montalangue Lodève Hrault OT LODEVOIS ET LARZAC

2022-10-15 – 2022-10-15 Lodève

Hrault Lodève Morgane M., « Un concert piano-voix qui nous amène jusqu’au bout du nous ». Histoire de vie, de mort et d’amour… Espoir, accouchement, burn out, voyage… Morgane navigue sur le fil entre rire et profondeur océanique auprès de son ami le plus cher… Le piano, son plus beau navire. Ouverture du café à 10h. Début du concert à 21h. En clôture de la journée « Périnée en conscience » +33 4 11 95 04 80 Lodève

dernière mise à jour : 2022-10-04 par OT LODEVOIS ET LARZAC

Détails Catégories d’évènement: Hrault, Lodève Autres Lieu Lodève Adresse 11 Boulevard Montalangue Lodève Hrault OT LODEVOIS ET LARZAC Ville Lodève lieuville Lodève Departement Hrault

Lodève Lodève Hrault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lodeve/

CONCERT DE MORGANE M. : PIANO-VOIX Lodève 2022-10-15 was last modified: by CONCERT DE MORGANE M. : PIANO-VOIX Lodève Lodève 15 octobre 2022 11 Boulevard Montalangue Lodève Hrault OT LODEVOIS ET LARZAC Hrault Lodève

Lodève Hrault