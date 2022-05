Concert de Morgan of Glencoe – musiques celtiques traditionnelles

2022-08-30 – 2022-08-30 Enfant du Pays de Porhoët et artiste accomplie, Morgan of Glencoe vous emmène en voyage à travers les pays celtes et leurs légendes. .Dans le cadre intimiste de l’Eglise du Graal, la harpe et le chant saurons vous transporter. Réservation conseillée. À 18h. +33 6 52 63 83 78 Enfant du Pays de Porhoët et artiste accomplie, Morgan of Glencoe vous emmène en voyage à travers les pays celtes et leurs légendes. .Dans le cadre intimiste de l’Eglise du Graal, la harpe et le chant saurons vous transporter. Réservation conseillée. À 18h. dernière mise à jour : 2022-05-14 par

