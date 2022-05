Concert de Moloch Monolyth – Au 180, 21 mai 2022, .

Concert de Moloch Monolyth – Au 180

2022-05-21 – 2022-05-21

EUR Pendant longtemps projet solo et folk ultra intimiste influencé par Elliot Smith et Sufjan Stevens ne se dévoilant que par bribes sur internet, Moloch/Monolyth est toujours aussi dense, la musique est devenue plus directe et intense.

Sur scène, ils jouent fort et crient beaucoup, et les moments qu’ils y passent ensemble sont toujours très chargés en émotions. Les influences de Moloch/Monolyth se sont élargies, ils citent souvent The Dodos ou Arcade Fire comme sources d’inspirations.

En attendant la scène du 180 :



– Ouverture de la salle à 19:00 – Concert 20:30

– Bar et restauration sur place

– Réservation : 06 28 33 54 10

