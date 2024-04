Concert de Moher, musique irlandaise Place de l’Eglise Madame Les Moutiers-en-Retz, mercredi 14 août 2024.

Harmonies celtiques laissez-vous envoûter par les mélodies ancestrales d’Irlande avec le groupe Moher, dans le cadre du festival « Les Mercredis de Prigny » aux Moutiers-en-Retz.

Un rendez-vous envoûtant où les mélodies irlandaises résonnent avec authenticité. Laissez-vous emporter par des rythmes entraînants et des airs qui invitent à l’évasion.

Moher, c’est un groupe musical formé par quatre artistes expérimentés et passionnés, qui se réunissent autour de leur amour pour la musique d’Irlande et d’ailleurs, pour vous proposer des morceaux traditionnels et des créations originales. A la guitare, la flûte, au violon et aux percussions, ils vous accompagneront avec des airs endiablés.

Une expérience unique vous attend, où la musique irlandaise fusionne avec la passion et l’énergie des artistes.

Nos conseils pour assister aux concerts des Mercredis de Prigny

apportez votre coussin pour être assis confortablement

arrivez en avance pour être bien placé (entrée dans la limite des places disponibles)

si vous venez en voiture, vous pouvez stationner sur les parkings rue des Lutins ou place de Général de Gaulle

Informations pratiques

les concerts sont gratuits, mais une participation libre est demandée (prévoyez des espèces)

pas de réservation possible, premiers arrivés, premiers placés !

durant la restauration de la chapelle de Prigny, tous les concerts sont programmés à l’église Saint-Pierre sur la place de l’Eglise Madame aux Moutiers-en-Retz.

Place de l’Eglise Madame Eglise Saint-Pierre

Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire brosseau.roger@yahoo.fr

