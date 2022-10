Concert de Mo Lebruit & Stella Glitter

Concert de Mo Lebruit & Stella Glitter, 11 novembre 2022, . Concert de Mo Lebruit & Stella Glitter



2022-11-11 21:00:00 – 2022-11-11 EUR 5 Mo Lebruit et Stella Glitter vous proposent un concert autour de musique rock minimaliste, de poésie musicale et de dark blues. Mo Lebruit et Stella Glitter vous proposent un concert autour de musique rock minimaliste, de poésie musicale et de dark blues. dernière mise à jour : 2022-10-09 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville