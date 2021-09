Concert de Mister Mat Villeneuve-de-Marsan, 9 octobre 2021, Villeneuve-de-Marsan.

Concert de Mister Mat 2021-10-09 21:00:00 – 2021-10-09 Place de la Poste Alambic des Arts

Villeneuve-de-Marsan Landes Villeneuve-de-Marsan

12 EUR Mister Mat, ex chanteur charismatique du combo blues Mountain Men, poursuit dorénavant sa route en solo.

A mi-chemin entre Georges Brassens et Johnny Cash, Mister Mat est un éternel optimiste.

C’est d’ailleurs le titre de son premier album, Désespérément Optimiste (Decca Reccords /

Universal), produit par Gaëtan Roussel et Dominique Blanc-Francard.

De l’optimisme, il lui en fallait pour sortir cet album en mars 2020, 3 jours après le début du confinement. Mister Mat n’a pourtant pas baissé les bras, chantant chaque soir en live sur les réseaux sociaux.

Ces temps troublés lui ont permis d’avancer d’autant plus vite sur son nouvel album, Du bonheur en retard.

Pass sanitaire obligatoire.

Mister Mat, ex chanteur charismatique du combo blues Mountain Men, poursuit dorénavant sa route en solo.

A mi-chemin entre Georges Brassens et Johnny Cash, Mister Mat est un éternel optimiste.

Mister Mat, ex chanteur charismatique du combo blues Mountain Men, poursuit dorénavant sa route en solo.

A mi-chemin entre Georges Brassens et Johnny Cash, Mister Mat est un éternel optimiste.

C’est d’ailleurs le titre de son premier album, Désespérément Optimiste (Decca Reccords /

Universal), produit par Gaëtan Roussel et Dominique Blanc-Francard.

De l’optimisme, il lui en fallait pour sortir cet album en mars 2020, 3 jours après le début du confinement. Mister Mat n’a pourtant pas baissé les bras, chantant chaque soir en live sur les réseaux sociaux.

Ces temps troublés lui ont permis d’avancer d’autant plus vite sur son nouvel album, Du bonheur en retard.

Pass sanitaire obligatoire.

©cafemusic

dernière mise à jour : 2021-09-15 par