Concert de Mirabai Ceiba Bergheim, 1 juillet 2022, Bergheim.

Concert de Mirabai Ceiba

17 Route du vin Bergheim Haut-Rhin

2022-07-01 – 2022-07-01

Bergheim

Haut-Rhin

Bergheim

EUR Le son doux et délicat de la harpe, du piano, de la guitare mixé avec leurs délicieuses et percutantes voix vous amèneront à vivre une expérience de relaxation profonde et de joie intérieure.

Ce fantastique duo innove dans la musique dévotionnelle en mélangeant des mantras issus de la Kundalini Yoga avec des chants en anglais et en espagnol reflétant ainsi la tradition amérindienne.

Laissez vous envoûter au son de la harpe, du piano et de la guitare pour un concert au centre socio sportif et culturel.

+33 6 24 61 42 48

Bergheim

