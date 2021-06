Valence Valence Drôme, Valence Concert de Milo Batie et Madame Bert Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Concert de Milo Batie et Madame Bert Valence, 19 juin 2021-19 juin 2021, Valence. Concert de Milo Batie et Madame Bert 2021-06-19 19:00:00 19:00:00 – 2021-06-19 Les Zythonautes 35 allée Ducretet

Valence Drôme En première partie de soirée, nous recevons Milo Batie et sa poésie afrodélique. Et en seconde partie de soirée, c’est Madame Bert qui montera sur scène ! contact@leszythonautes.fr +33 7 67 68 37 61 En première partie de soirée, nous recevons Milo Batie et sa poésie afrodélique. Et en seconde partie de soirée, c’est Madame Bert qui montera sur scène !

Lieu Valence Adresse Les Zythonautes 35 allée Ducretet Ville Valence