Concert de Mille au carré L’Effet Numérique Montfort-sur-Meu, mercredi 28 février 2024.

Du 24 février au 27 avril, les fées du numérique se penchent sur Montfort Communauté.

Jeux, ateliers, animations pratiques ou artistiques sont au programme.

Le mercredi 28 février à 15h et 19h à l’Avant-scène à Montfort-sur-Meu, le groupe Mille au carré vous propose un concert.

Mille au Carré est un duo d’artistes composé d’Alexandre Berthaud et Bruno Kervern. Ils créent et utilisent des Phonotons, sculptures technologiques et sonores.

Entrée libre, à partir de 6 ans .

Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne effetnumerique@montfortcommunaute.bzh

