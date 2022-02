Concert de Mike Love Salle Alhambra, 27 juin 2022, Genève.

Concert de Mike Love

Salle Alhambra, le lundi 27 juin à 19:00

Mike Love à des fondations musicales enracinées dans la spiritualité et la musique, et ses messages trouvent leur racines dans le Reggae et le Rastafari. Il mélange les sons du rock progressif, du R’n’B, de la Soul, de la pop, de la musique classique ou encore du flamenco et du blues. La guérison est au coeur de sa musique. Né sur l’île d’O’ahu à Hawai, Mike Love à très vite établi un lien très fort avec la Nature et nourri son message d’un retour à une vie plus douce, plus calme, plus spirituelle. Son père et son grand-père, tout deux compositeurs, le soutiennent dans ses découvertes musicales dès l’âge de 15ans quand il prend une guitar et commence à se faconner une identité musicale propre. En 2008, il développe son style unique. Composé d’un seul homme, utilisant plusieurs instruments, un looper pour créer des boucles, et un éventail de techniques vocales son style se forge pour notre plus grand plaisir. En 2012, il nous partage son premier album solo ‘The Change I’m seeking’ et nous découvrons ses textes engagés pour un monde plus sensible et plus authentiques. Ses titres tel que ‘Barbershop’, ‘Human Race’, ‘Permanent Holiday’,ou encore ‘Earthling’ deviennent des vidéos virales sur Youtube et touchent des gens dans le Monde entier. Nous nous réjouissons de partager ce merveilleux concerts aux tons chauds avec vous!!

https://www.starticket.ch/fr/tickets/mike-love-20200430-2000-alhambra-geneve

Multi-instrumentiste et chanteur virtuose, Mike Love mélange différentes influences musicale pour nous transmettre cette musique qui guérit les coeurs et nous donne envie de danser!

Salle Alhambra Rue de la Rotisserie 10 Genève Cité



