CONCERT DE MICHEL GARNIER ET PAKOUNE LE MYSTERE DE LA COLOMBE Langres, samedi 11 mai 2024.

Tout public

Découvrez ou retrouvez ces deux grands artistes réunis pour notre plus grand bonheur

Pakoune et Michel Garnier, chantent depuis plus de trente ans en France et en Europe avec orchestre et chœurs mais aussi en duo dans les églises, les chapelles, les salles de concerts petites et grandes, les basiliques, les cathédrale…

Pour ce concert du samedi 11 mai 2024 à la Cathédrale Saint-Mammès de Langres, Pakoune et Michel Garnier seront entourés du célèbre chœur de la communauté des oiseaux.

Ils interpréteront des tableaux de l’oratorio François des oiseaux, Claire et le Soleil sur la vie de François et Claire d’Assise, et des tableaux du dernier oratorio de Michel Le mystère de la Colombe sur les manifestations de l’Esprit Saint …et aussi d’autres surprises !!!

Également vous découvrirez dans différents tableaux les magnifiques voix parlées de l’acteur Michaël Lonsdale et de Monseigneur Rey et des danses de l’Académie de la Danse de l’Être dirigée par Fabienne Courmont.

Emotions garanties !!! Nous vous y attendons…. 0 0 EUR.

4 Place Jeanne Mance

Langres 52200 Haute-Marne Grand Est

