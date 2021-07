Concert de Michel Bourdoncle et Anton Niculescu Martigues, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Martigues.

Concert de Michel Bourdoncle et Anton Niculescu 2021-07-24 – 2021-07-24 Chapelle de l’Annonciade Boulevard Richaud

Martigues Bouches-du-Rhône Martigues

Le tendre lyrisme de cette œuvre lui confère un cachet tout particulier qui contraste avec les accents plus dramatiques de la sonate pathétique, composante également majeure de ce programme.

Ces deux chefs-d’œuvre illustrent à merveille les riches contrastes de la personnalité de Beethoven.

La suite du programme est centrée sur le 20ème siècle avec des œuvres célèbres du répertoire pour violoncelle et piano.

Un beau moment musical en perspective !



Programme des œuvres diffusées :

Beethoven : Sonate pour violoncelle et piano, n°3 en la majeur, op. 63

Beethoven : Sonate pour piano seul, n°8 en do mineur, op.13 dite « Pathétique »

Fauré : Élégie pour violoncelle et piano en ut mineur opus 24

Rachmaninov : Vocalise opus 34, n° 14

Glazounov : Chant du ménestrel pour violoncelle et piano, opus 71

L’année 2020 devait être celle du 250ème anniversaire du grand compositeur Ludwig van Beethoven. C’est avec un certain décalage mais avec autant de ferveur qu’Anton Niculescu et Michel Bourdoncle interprètent sa 3ème sonate pour violoncelle et piano.

culture@ville-martigues.fr +33 4 42 10 82 90

Le tendre lyrisme de cette œuvre lui confère un cachet tout particulier qui contraste avec les accents plus dramatiques de la sonate pathétique, composante également majeure de ce programme.

Ces deux chefs-d’œuvre illustrent à merveille les riches contrastes de la personnalité de Beethoven.

La suite du programme est centrée sur le 20ème siècle avec des œuvres célèbres du répertoire pour violoncelle et piano.

Un beau moment musical en perspective !



Programme des œuvres diffusées :

Beethoven : Sonate pour violoncelle et piano, n°3 en la majeur, op. 63

Beethoven : Sonate pour piano seul, n°8 en do mineur, op.13 dite « Pathétique »

Fauré : Élégie pour violoncelle et piano en ut mineur opus 24

Rachmaninov : Vocalise opus 34, n° 14

Glazounov : Chant du ménestrel pour violoncelle et piano, opus 71

dernière mise à jour : 2021-07-01 par Office de Tourisme de Martigues Provence Tourisme / Office de Tourisme de MartiguesProvence Tourisme / Office de Tourisme de Martigues