Concert de MICHEL Alençon, 25 mars 2022, Alençon.

Concert de MICHEL Alençon

2022-03-25 – 2022-03-25

Alençon Orne Alençon

Si ce nom procure un air de déjà-vu, pas la peine de s’y fier. MICHEL est aussi unique que son patronyme semble familier.

Tout comme les vrais espions, sa musique vient du froid : un bloc de deep house venu d’Europe de l’Est percé par un rap français, dans lequel il a choisi de placer sa foi. Un style en dessous de zéro qui l’installe déjà comme le futur de l’électro, au pays des antihéros.

Michel est doté d’un flow contaminé par une dance soviétique dont il reflète l’ivresse froide. On note son jeu avec les mots, ainsi qu’une diction unique, arme personnelle pour développer son storytelling qui fait s’entrechoquer les histoires du quotidien. Le tout dans des virages serrés, souvent au second degré. Sa musicalité et son sens du détail le placent au sein de la nouvelle garde du rap français. On retrouve notamment son ami Roméo Elvis dans le projet, dans un titre rétro et singulier « La Bête du Rivage ». MICHEL garde une âme totalement unique, tout comme sa musique.

infos@laluciole.org +33 2 33 32 83 33 https://www.laluciole.org/

