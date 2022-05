Concert de Michael Jones Villedieu-sur-Indre Villedieu-sur-Indre Catégories d’évènement: Indre

Villedieu-sur-Indre
25 EUR

Venez découvrir le renouveau de la scène Pop/Rock Française. "Baptist" est un univers où plusieurs mondes se bousculent. Une voix ancrée dans la chair, accompagnés par un combo guitare/basse/batterie, quelques machines, un zeste de clavier, apportant tantôt légèreté tantôt puissance.

Michael Jones a hérité ses talents musicaux de son père qui est violoniste. En 1977, il participe a un concours organisé par un groupe de rock dont Jean-Jacques Goldman fait partie. Bien que le groupe se soit séparé, Michael Jones et Jean-Jacques Goldman continuent de travailler ensemble.

Concert de Michael Jones avec "Baptist" en première partie au gymnase Théosport de Villedieu-sur-Indre.

14 mai 2022

