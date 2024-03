Concert de Miaou Miaou + Don Gabo + Ecole de musique Run Ar Puns Châteaulin, samedi 25 mai 2024.

Concert de Miaou Miaou + Don Gabo + Ecole de musique Run Ar Puns Châteaulin Finistère

Don Gabo Installé à Medellín en 2012. Don Gabo pratique le règlement de compte musical, armé de grosses basses et de percussions lourdes au coté du beatmaker Kreg. Ses textes oscillent entre l’ironie mordante et la dialectique amère des villes où il fait toujours nuit. Mi-rêveur mi-cynique, Gabo regarde les étoiles clignoter au milieu des néons de Medellín, le nez en l’air et les pieds dans le béton.

Miaou Miaou Nico et Alex font de la New-Pop Mi Pop, mi New-Wave. En concert, ça donne des chansons courtes, rapides et nerveuses, joyeusement kitsches et dansantes. Des paroles en français, qui ne veulent rien dire parce qu’elles veulent dire quelque chose ou l’inverse (ils ne le savent plus, mais ça rime!). Ils placent leur musique à l’improbable frontière entre Gang of four et Richard Gotainer, bref c’est super. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 19:00:00

fin : 2024-05-25

Run Ar Puns Route de Pleyben

Châteaulin 29150 Finistère Bretagne

L’événement Concert de Miaou Miaou + Don Gabo + Ecole de musique Châteaulin a été mis à jour le 2024-03-26 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE