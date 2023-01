Concert de Metal Lampaul-Guimiliau Lampaul-Guimiliau Lampaul-Guimiliau Catégories d’Évènement: Finistère

Lampaul-Guimiliau

Concert de Metal Lampaul-Guimiliau, 11 mars 2023

2023-03-11

Finistère Lampaul-Guimiliau Blown est un groupe Français de Metal Alternatif, formé en 2017 et basé à Brest (29). Il fusionne une formule puissante et groovy qui draine un savoureux mélange des genres issus de la scène Rock et Hard-Core US. Otztal est le confluent des influences variées de ses membres, combinant le plus classique des Heavy au plus sombre Black Metal. Strakelin (heavy rock/metalcore) écume les scènes locales depuis plusieurs années. Au Pavillon Noir. https://www.facebook.com/Lepavillonnoir29/ Lampaul-Guimiliau

