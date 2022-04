Concert de MEGAPHONE au Soubock, 13 mai 2022, .

Concert de MEGAPHONE au Soubock

2022-05-13 – 2022-05-13

Tribute Téléphone. Un hommage à toute une génération bercée par la révolte et la poésie de nos quatre compères, Aubert, Bertignac, Marienneau et Kolinka, mémorable pour tous les prétendants de Cendrillon.

Phénomènes, bombes humaines, ces mecs-là vous embarquent dans un autre monde, au moins jusqu’à New-York,

avec leur son électrisé et leur talent sans limite. À tous les Téléphommes, vous ne pouvez pas manquer

ce concert «au coeur de la nuit»…

Ouverture des portes à 20h00… • Concert à partir de 22h00 – 14€ • Restauration : Paella (ou assiette anglaise… A spécifier) + Dessert + Concert – 30€ …Service entre 20h00 et 21h00… • Demi tarif Enfant moins de 12 ans (réservation avant le 11/05)

