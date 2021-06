Upie Upie Drôme, Upie Concert de Maya Kamaty, suivi d’une projection vidéo Upie Upie Catégories d’évènement: Drôme

Upie

Concert de Maya Kamaty, suivi d’une projection vidéo Upie, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Upie. Concert de Maya Kamaty, suivi d’une projection vidéo 2021-07-24 20:30:00 20:30:00 – 2021-07-24

Upie Drôme Upie 20h30 : Maya Kamaty (La Réunion) : Du créole en misouk [en cachette], au créole sur les scènes du monde entier !



22h00 : Projection vidéo : A la rencontre de 4 jeunes chanteurs québécois. 20h30 : Maya Kamaty (La Réunion) : Du créole en misouk [en cachette], au créole sur les scènes du monde entier !



22h00 : Projection vidéo : A la rencontre de 4 jeunes chanteurs québécois.

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Upie Étiquettes évènement : Autres Lieu Upie Adresse Ville Upie lieuville 44.80436#4.97861