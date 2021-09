Flers Flers Flers, Orne Concert de Maxence Melot. « Chansons douces pour têtes dures » Flers Flers Catégories d’évènement: Flers

Orne

Concert de Maxence Melot. « Chansons douces pour têtes dures » Flers, 5 octobre 2021, Flers. Concert de Maxence Melot. « Chansons douces pour têtes dures » 2021-10-05 – 2021-10-05 Centre Madeleine-Louaintier 3 Square Delaunay

Flers Orne Aux frontières de la chanson française, du rock et de la folk, Maxence Melot installe des textes en français sur un nid confortable, entre délicatesse et énergie. Ses textes racontent des choses parfois drôles, quotidiennes, toujours poétiques. Toutes les grandes étapes de notre vue sont une source d’inspiration pour sa plume. Gratuit Aux frontières de la chanson française, du rock et de la folk, Maxence Melot installe des textes en français sur un nid confortable, entre délicatesse et énergie. Ses textes racontent des choses parfois drôles, quotidiennes, toujours poétiques…. conservatoire@flers-agglo.fr +33 2 33 66 48 88 Aux frontières de la chanson française, du rock et de la folk, Maxence Melot installe des textes en français sur un nid confortable, entre délicatesse et énergie. Ses textes racontent des choses parfois drôles, quotidiennes, toujours poétiques. Toutes les grandes étapes de notre vue sont une source d’inspiration pour sa plume. Gratuit dernière mise à jour : 2021-09-16 par

Détails Catégories d’évènement: Flers, Orne Autres Lieu Flers Adresse Centre Madeleine-Louaintier 3 Square Delaunay Ville Flers lieuville 48.74991#-0.57117