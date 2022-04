Concert de Maxence Melot Brassens et Moi Martigues, 29 avril 2022, Martigues.

Concert de Maxence Melot Brassens et Moi Quai Brescon Le rallumeur d'étoiles (café associatif) Martigues

2022-04-29

Martigues Bouches-du-Rhône

Le passage à l’âge adulte est toujours chargé de son lot de questionnements et de remises en question. Y a t-il une vie après le groupe? Le collectif qui vous a vu grandir, qui vous a formé ?



Il tente d’y répondre en osant son aventure. Une façon de se prouver que les rêves et aventures ne sont en aucun cas mises au rebut, et que le voyage continue. Continue dans l’exploration du territoire, voyage extérieur, et de ce qu’il est réellement, voyage interne.



Entrée à prix libre et conscient.

Adhésion à l’asso Le Rallumeur d’Étoiles obligatoire et à prix libre.

Ce musicien stéphanois vous propose ses chansons douces pour têtes dures, aux frontières de la chanson française, du rock et de la folk.

Maxence installe des textes en français sur un nid confortable, entre délicatesse et énergie.

rallumeurdetoiles@gmail.com +33 4 42 02 59 80

Quai Brescon Le rallumeur d’étoiles (café associatif) Martigues

