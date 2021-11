Lamballe-Armor Lamballe-Armor Côtes-d'Armor, Lamballe-Armor Concert de Max Vandervorst Lamballe-Armor Lamballe-Armor Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Lamballe-Armor

Concert de Max Vandervorst Lamballe-Armor, 27 novembre 2021, Lamballe-Armor. Concert de Max Vandervorst Rue des Olympiades Quai des rêves Lamballe-Armor

2021-11-27 – 2021-11-27 Rue des Olympiades Quai des rêves

Lamballe-Armor Côtes d’Armor Lamballe-Armor Venez assister à La Symphonie des objets abandonnées. Concert gratuit, passe sanitaire obligatoire

Organisation et réservation : service culture culture@lamballe-terre-mer.bzh +33 2 96 50 94 75 Venez assister à La Symphonie des objets abandonnées. Concert gratuit, passe sanitaire obligatoire

Organisation et réservation : service culture Rue des Olympiades Quai des rêves Lamballe-Armor

dernière mise à jour : 2021-11-02 par Office de tourisme de Lamballe Communauté

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Lamballe-Armor Autres Lieu Lamballe-Armor Adresse Rue des Olympiades Quai des rêves Ville Lamballe-Armor lieuville Rue des Olympiades Quai des rêves Lamballe-Armor