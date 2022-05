Concert de Max Romeo (Reggae)

Concert de Max Romeo (Reggae), 24 mai 2022, . Concert de Max Romeo (Reggae)

2022-05-24 – 2022-05-24 Quel amateur de reggae music ne connaît pas Max Romeo ? Des Upsetters à Lee Perry, en passant par les Rolling Stones aux italiens de Tribu Acustica, le chanteur charismatique a multiplié les expériences et les collaborations musicales depuis 1965. dernière mise à jour : 2021-12-27 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville