Concert de Maud Herrera – La Cosinada à Sévérac-le-Château Sévérac d’Aveyron, 22 avril 2022, Sévérac d'Aveyron.

Concert de Maud Herrera – La Cosinada à Sévérac-le-Château Sévérac d’Aveyron

2022-04-22 – 2022-04-22

Aveyron Sévérac d’Aveyron

EUR Rendez-vous au Café Moderne rue des Douves à 21h (ouverture des portes à 18h30).

Concert à prix libre.

Soupe et assiettes locales sur place.

Tal Coal est un concert solo qui s’écoute comme on regarde une carte géographique : on se promène à travers différents paysages, des filtres de couleur nous permettent d’imaginer d’autres époques, d’autres temps. À partir des mélodies occitanes du Haut-Agenais collectées par Pèire Boissière, Tal Coal tente de développer un langage musical, entre chansons folk et expérimentations sonores.

MAUD HERRERA : chant, alto, guitare électrique

Organisé par Sirventès, coopérative artistique dans le cadre de la Cosinada, une saisons musicale en Sévéragais de février à mai 2022.

www.sirventes.com

Concert de Maud Herrera, dans le cadre de La Cosinada, une série de concerts organisés par Sirventès !

Rendez-vous au Café Moderne rue des Douves à 21h (ouverture des portes à 18h30).

Concert à prix libre.

Soupe et assiettes locales sur place.

Tal Coal est un concert solo qui s’écoute comme on regarde une carte géographique : on se promène à travers différents paysages, des filtres de couleur nous permettent d’imaginer d’autres époques, d’autres temps. À partir des mélodies occitanes du Haut-Agenais collectées par Pèire Boissière, Tal Coal tente de développer un langage musical, entre chansons folk et expérimentations sonores.

MAUD HERRERA : chant, alto, guitare électrique

Organisé par Sirventès, coopérative artistique dans le cadre de la Cosinada, une saisons musicale en Sévéragais de février à mai 2022.

www.sirventes.com

Office de Tourisme des Causses à l’Aubrac

Sévérac d’Aveyron

dernière mise à jour : 2022-02-21 par