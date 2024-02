CONCERT DE MATHURIN Soueich, mercredi 21 février 2024.

Concert de Mathurin au soueichkfé !

Mathurin est un musicien « multiste » et talentueux, qui nous offrira en bonne compagnie quelques unes de ses compositions, et aussi des reprises de standards du jazz et autres éclectismes musicaux.3 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-21 19:30:00

fin : 2024-02-21

SOUEICHKFÉ

Soueich 31160 Haute-Garonne Occitanie

