Concert de Mathilde Fernandez —————————– Artiste, diva lyrique, performeuse, en seulement quelques années, Mathilde Fernandez s’est révélée nouvelle icône pop, baroque bien dans son époque. Loin des standards de la nouvelle chanson française, elle réussit à imposer son univers gothique et surréaliste matinée des influences de Kate Bush, David Bowie ou de Mylène Farmer. [https://www.instagram.com/mathilde_fernandez_/?hl=fr](https://www.instagram.com/mathilde_fernandez_/?hl=fr) Auditorium, durée 45’ [MAC VAL](https://www.macval.fr/Nuit-europeenne-des-musees-2022)

Loin des standards de la nouvelle chanson française, Mathilde Fernandez réussit à imposer son univers gothique et surréaliste matinée des influences de Kate Bush, David Bowie ou de Mylène Farmer. MAC VAL – Musée d'art contemporain du Val-de-Marne Place de la Libération 94400 Vitry-sur-Seine

