Val-de-Scie Val-de-Scie Seine-Maritime, Val-de-Scie Concert de Mathieu Salama Val-de-Scie Val-de-Scie Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Val-de-Scie

Concert de Mathieu Salama Val-de-Scie, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Val-de-Scie. Concert de Mathieu Salama 2021-07-10 18:00:00 – 2021-07-10 Route du Bosmelet Château de Bosmelet

Val-de-Scie Seine-Maritime Val-de-Scie Le contre-ténor Mathieu Salama interprète un florilège d’airs baroques, exprimant tour à tour, la joie, la mélancolie, les passions, la douleur, la folie… De Monteverdi à Händel, de l’Italie à l’Angleterre, ce programme fera entendre également Vivaldi, Corelli et Frescobaldi, ainsi que quelques airs étranges et poétiques de Purcell. Le contre-ténor Mathieu Salama interprète un florilège d’airs baroques, exprimant tour à tour, la joie, la mélancolie, les passions, la douleur, la folie… De Monteverdi à Händel, de l’Italie à l’Angleterre, ce programme fera entendre également… +33 2 35 32 81 07 http://bosmelet.fr/ Le contre-ténor Mathieu Salama interprète un florilège d’airs baroques, exprimant tour à tour, la joie, la mélancolie, les passions, la douleur, la folie… De Monteverdi à Händel, de l’Italie à l’Angleterre, ce programme fera entendre également Vivaldi, Corelli et Frescobaldi, ainsi que quelques airs étranges et poétiques de Purcell. dernière mise à jour : 2021-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Seine-Maritime, Val-de-Scie Étiquettes évènement : Autres Lieu Val-de-Scie Adresse Route du Bosmelet Château de Bosmelet Ville Val-de-Scie lieuville 49.69525#1.13195