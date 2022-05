Concert de Mathieu Salama – Contre ténor, 8 août 2022, .

Concert de Mathieu Salama – Contre ténor

2022-08-08 – 2022-08-08

Concert rare, comme à l’époque des castrats !

Le récital du contre-ténor sopraniste Mathieu Salama est consacré aux grands compositeurs de musique baroque. Concerts à travers un voyage dans l’Italie et l’Allemagne du 17ème et 18ème siècle, que Mathieu Salama vous propose, accompagné de musiciens jouant sur des instruments anciens. Un bouquet capiteux, les magnifiant de son timbre et de sa musicalité incomparables, leur redonnant leur parure instrumentale d’origines accompagnées d’une viole de gambe et d’un clavecin.

+33 6 17 34 07 14

