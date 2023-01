Concert de Mathieu BOOGAERTS Monflanquin, 17 février 2023, Monflanquin .

Concert de Mathieu BOOGAERTS

Salle des Consuls Monflanquin Lot-et-Garonne

2023-02-17 21:00:00 – 2023-02-17

Monflanquin

Lot-et-Garonne

Il joue de plein d’instruments différents, Mathieu Boogaerts, il joue des mots aussi, de leur sens et de leur son, il joue du reggae et des comptines, il joue avec Dick Annegarn et aime aussi Alain Souchon, il écrit en Afrique ou alors en Europe, il colorie des ciels et dessine des princesses, il invente une chanson ronde comme un bonbon, claire comme un cristal, petit bijou d’autant plus précieux qu’il paraît simple.

Voilà : Boogaerts est un artiste simple et précieux.

Association Concert Au Village

Monflanquin

